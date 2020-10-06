شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الإبراشى: علينا استلهام روح العزيمة من نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن روح أكتوبر تهيمن على الجميع، وعلينا أن نستلهم منها روح الانتصار والعزيمة، التى حققت النصر في وقت كان يعتقد الجميع أن الانتصار مستحيلًا، وتابع:"ولكن حققنا المستحيلات وانتصرنا ونجحنا فى استرداد جميع أراضينا"، مشددًا على أنه، لولا انتصار أكتوبر ما نجحت مصر فى استرداد أراضيها.

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن برنامج التاسعة سيخصص حلقة غداً الثلاثاء للاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وتسليط الضوء على بطولات القوات المسلحة التي نجحت فى عبور مانع خط بارليف، وتابع:"يوم خاص باحتفال أكتوبر وهذا النصر".

وفى سياق آخر قال "الإبراشى، إن حالة الخوف والفزع بدأت ترتفع مرة أخرى في كافة دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وسيظل العالم فى هذه الحالة لحين التوصل إلى لقاح لعلاج كورونا، لافتاً إلى أن دول العالم الآن تتسابق من أجل الوصول إلى هذا اللقاح.

وأشار مقدم البرنامج، إلى أن مصر ليست متخلفة عن دول العالم الكبرى التى تتسابق فى الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا، كونها تهتم الآن بالتجارب السريرية والأبحاث العلمية المتعلقة بذلك.