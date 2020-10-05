شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تستهدف زيادة المستفيدين من تكافل وكرامة إلى 4 ملايين أسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ، أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى"تكافل وكرامة" خلال الفترة المقلبة إلى 4 ملايين أسرة، بزيادة 400 الف أسرة جديدة، حيث يصل عدد المستفيدين حاليا لـ 3.6 مليون أسرة وبنفس الموازنة من الدولة، وهو 18.5 مليار جنيه سنويا، مع استكمال هذه الموارنة من المجتمع المدنى.

جاء ذلك خلال خلال المؤتمر الصحفى على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعىُ وإحدى الأكاديميات لتوفير تمويل للمصروفات التعليمية لطلاب التعليم الفني، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعىُ ومحمد عشماوى نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعى.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم تنقية برنامج الدعم النقدى على مدار السنوات الماضية، وخروج 638 ألف أسرة غير مستحقة للدعم النقدى، إما بسبب العمل، أو الحصول على فرصة عمل، أو السفر للخارج، لافتة إلى أن البرامج يعمل على صرف الدعم للمستحقين.