شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب مرشح من سباق انتخابات «النواب» في المنوفية لإصابته بأزمة قلبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الحملة الانتخابية لخالد راشد، مرشح الدائرة الأولى بندر ومركز شبين الكوم لانتخابات مجلس النواب، انسحابه من السباق الانتخابى.

وذكرت الحملة في بيان، مساء الأحد: «مع بداية الحملة الانتخابية تعرض المرشح خالد راشد لأزمة قلبية طارئة تستدعى بأوامر الأطباء الراحة الكاملة لمدة شهر على الأقل».

أضاف البيان: «تعلن الحملة انسحاب المرشح خالد راشد من السباق الانتخابى للأسباب السابقة، ونقدم الشكر العميق وخالص الامتنان على المشاعر السابقة التي غمرت إعلان الترشح وكل من رأى في مرشحنا أملاً في التغيير صوت للحق والانصاف».