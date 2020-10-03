شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنوفية: رفع ٣٠٠ ألف طن قمامة من مقلب منوف العمومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، بجولة تفقدية شملت عدة أماكن بمدينة منوف، بدأت الجولة بتفقد مقلب منوف العمومي لبيان مدى سير العمل ومدى الانتهاء من تنفيذ رفع التراكمات بعد وصول كم الرفع لأكثر من ٣٠٠ ألف طن، ووجه باستمرار العمل به حتى الانتهاء منه تماما.

كما قام بتفقد موقع موقف سيارات منوف العمومي الجديد استعداداً لافتتاحه وتشغيله قبل بداية العام الجديد.