شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم على طريق «مصر- الإسماعيلية» الصحراوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات، إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين مينى باص وسيارة نقل، على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ بوقوع حادث تصادم ميني باص مع سيارة نقل أمام شبكة الكهرباء على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة.

جرى نقل المصابين إلى المركز الطبي العالمي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.