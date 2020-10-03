شكرا لقرائتكم خبر عن «منوف» تبدأ بحملة تطهير بلاعات الأمطار استعدادا لفصل الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه أشرف الليثي، رئيس مركز ومدينة منوف، اليوم السبت، بضروره تطهير بلاعات تصريف مياه الأمطار استعدادا لفصل الشتاء بالتنسيق مع شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة. واكد الليثى على تكرار حملات التطهير للبلاعات بشكل دورى تحسبا لهطول أمطار. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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