شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تتابع سير العمل بمنظومة النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، تحت إشراف أحمد عيسى، نائب رئيس مدينة دسوق لشؤون النظافة والتجميل، سير العمل بمنظومة النظافة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ورفع كفاءة شارع المستشفى العام وصيانة كورنيش المستشفى على ترعة القضابة وتقليم وتهذيب الأشجار ومتابعة صيانة الانارة العامة، بحضور أشرف داوود، رئيس حى شمال وفريق العمل المعاون بالتنسيق مع القسم الزراعى (المشتل) والورش الفنية وقسم الكهرباء (الانارة العامة).

كما تم متابعة حملة رفع كفاءة النظافة في المقابر وتقليم الأشجار ونظافة الشوارع الداخلية بالمقابر ومنطقة شارع مسجد خديجة بالكشله بحضور رئيس حى جنوب، وليد فاروق، وفريق العمل المعاون له، بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بالمدينة، من خلال فرق العمل بجهاز النظافة على الفترات الثلاثة على مدار اليوم.

دسوق

دسوق

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، وقالت «ماضي» إن «ذلك يتم تأكيداً منا على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة لتظهر مدينة دسوق في مظهر لائق بها كمدينة سياحية دينية لوجود القطب العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي ووفود زواره ومريديه من مختلف بلدان العالم».