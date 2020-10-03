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شكرا لقرائتكم خبر عن شركات «قها» تساهم في تطوير وتجميل طرق المدينة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقدت المهندسة أمل فوزي، رئيس مدينة قها، اجتماعا مع العميد إيهاب إبراهيم سرور، مدير عام بمصنع 270 الحربي، والمهندس عبد الحميد لبيب، مدير عام الهندسية بشركة قها للأغذية المحفوظة بالقليوبية، وممثل إحدى الشركات الخاصة بالمدينة.
قالت رئيس المدينة إن الهدف من اللقاء بين جميع القطاعات هو رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة للاتفاق على رفع كافة المخلفات وتطوير وتجميل وتشجير جانبي الطريق خلف مصنع قها للأغذية المحفوظة وكذا تجديد الطريق المؤدي إلى مصنع قها الحربي.
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