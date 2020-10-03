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شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة المتقدمين لمدرسة التمريض بقنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الصحة أسماء الطلاب المتقدمين للإلتحاق بمدارس التمريض الذين سيجري لهم الكشف الطبي.
وأوضح تواضروس أن الطلاب المذكورين قد أجتازوا إمتحانات العربي والإنجليزي بنجاح وفي إنتظار توقيع الكشف الطبي عليهم والذي سيتم تحديده لاحقا .
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