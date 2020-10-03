أخبار مصر

إعلان نتيجة المتقدمين لمدرسة التمريض بقنا

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محمد حمدي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة المتقدمين لمدرسة التمريض بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الصحة أسماء الطلاب المتقدمين للإلتحاق بمدارس التمريض الذين سيجري لهم الكشف الطبي.

وأوضح تواضروس أن الطلاب المذكورين قد أجتازوا إمتحانات العربي والإنجليزي بنجاح وفي إنتظار توقيع الكشف الطبي عليهم والذي سيتم تحديده لاحقا .

اسماء المقبولين بمدرسة التمريض بقنا
اسماء المقبولين بمدرسة التمريض بقنا
اسماء المقبولين بمدرسة التمريض بقنا
اسماء المقبولين بمدرسة التمريض بقنا
اسماء المقبولين بمدرسة التمريض بقنا
اسماء المقبولين بمدرسة التمريض بقنا
اسماء المقبولين بمدرسة التمريض بقنا

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    103,198

  • تعافي

    96,494

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  • وفيات

    5,930

  • الوضع حول العالم

  • اصابات

    34,159,060

  • تعافي

    25,430,448

  • وفيات

    1,018,791

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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