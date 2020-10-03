شكرا لقرائتكم خبر عن حملة إزالة مباني مخالفة في مدينة كفر شكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر برئاسة اللواء هشام رفعت حملة مكبرة استهدفت مبانى مخالفه وازالتها في المهد بحوض الجزيره على مساحة 150 متر تنفيذا لسيادة القانون وفرض هيبة الدولة

قال رئيس المركز والمدينة أن حملات المرور على كافة قرى الوحدات المحلية والمدينة مستمرة لرصد أي تعديات بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والرى ونهر النيل حيث تم ازالة فورية في مهدها بمدينة كفر شكر والمنشاه الصغري على مساحه 220 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

وناشد رئيس المركز والمدينة المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين وعدم مخالفتها والحفاظ على أملاك الدولة والرى ونهر النيل والأراضي الزراعية وعدم تبويرها أو التعدى عليها لكونها ملك الأجيال القادمة