شكرا لقرائتكم خبر عن نائب جامعة بنها يتفقد استعدادات كلية التجارة للعام الدراسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية بكلية التجارة رافقه خلالها الدكتور مصطفى العبادى عميد الكلية والدكتور سامى غنيمى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور شريف المهدى مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة ومصطفى أبو الدهب مدير عام الكلية.

واطمئن نائب رئيس الجامعة على استعدادات الكلية بكافة إداراتها للعام الدراسي الجديد وتجهيزات الإدارات الطبية لاستقبال طلاب الفرقة الاولى وإجراء الكشف الطبي بدءا من غدا الاحد .

وأكد الدكتور سمير على ضرورة إعلان الجداول الدراسية لجميع الطلاب منذ اليوم الأول ، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات الدراسية مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب. نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يتفقد استعدادات كلية التجارة للعام الدراسى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يتفقد استعدادات كلية التجارة للعام الدراسى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يتفقد استعدادات كلية التجارة للعام الدراسى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يتفقد استعدادات كلية التجارة للعام الدراسى الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب جامعة بنها يتفقد استعدادات كلية التجارة للعام الدراسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.