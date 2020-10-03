شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «شرب وصرف القناة»: تحليل المياه في المحطات والشبكات 24 ساعة يومياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائي بأجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة لعمل التحليل المطلوبة (الكيميائية والمكروبيولوجية) يومياً على مدار الـ24 ساعة للتأكد من صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، إنه تم عرض نتائج تحاليل العينات من طرود محطات مياه الشرب بمحافظات القناة الثلاثة خلال أشهر «يونيو- يوليو، وأغسطس 2020»، والجهود التي تبذلها الشركة لتحقيق الالتزام البيئي في محطات معالجة الصرف الصحي، والحرص الدائم على تقديم خطط الإصحاح البيئي للمحطات والتنسيق المستمر مع أجهزة شؤون البيئة بمحافظات القناة من اجل التخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي .

وشدد اللواء عبدالحميد، على ضرورة استكمال أعمال دراسة تقليل فاقد تسرب مياه الشرب ورفع كفاءة وحدات الإنتاج والشبكات وتحديد جدول زمنى للكشف الدوري على شبكات المياه التابعة للشركة على مدى العام واستمرار حملات حصر الوصلات الخلسة على مستوى محافظات القناة الثلاثة، لافتا حصول عدد من محطات الشركة على شهادة TSM «الإدارة الفنية المستدامة» والتي تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل والصيانة للمحطات والسلامة والصحة المهنية وجودة المعامل، وإتباع تعليمات التشغيل والصيانة القياسية بجميع مراحل المحطة، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذا معايير المراقبة، وضبط الجودة، بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن والوصول بها إلى المستويات العالمية.

وأوضح رئيس مياه القناة، عن تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد لعدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومنها مشروعات الاحلال والتجديد لمحطات مجمع القصاصين، ومحطة مياه المنايف، محطة صرف صحى المستقبل بقطاع الإسماعيلية، ومحطة صرف صحى قرية عامر بقطاع السويس، وغيرها من مشروعات الإحلال والتجديد بمحافظات القناة الثلاثة، مشيداً بتعاون الأجهزة التنفيذية بمحافظات القناة من اجل تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها بإقليم القناة .