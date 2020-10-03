شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة بنها يتفقد استعدادات كلية التجارة للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بكلية التجارة، رافقه خلالها، الدكتور مصطفى العبادى عميد الكلية، والدكتور سامى غنيمى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور شريف المهدى مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، ومصطفى أبوالدهب مدير عام الكلية.

واطمئن نائب رئيس الجامعة على استعدادات الكلية بكافة إداراتها للعام الدراسي الجديد وتجهيزات الإدارات الطبية لاستقبال طلاب الفرقة الاولى وإجراء الكشف الطبي بدءا من غدا الأحد.

استعدادات كلية التجارة للعام الدراسى

وأكد الدكتور سمير على ضرورة إعلان الجداول الدراسية لجميع الطلاب منذ اليوم الأول، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات الدراسية مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.