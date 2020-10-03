شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح لإنشاء مدينة ترفيهية للألعاب الرياضية ومعارض خدمية باستاد جامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الدكتورة غادة شاكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في دراسة مقترح لإنشاء وإقامة مدينة ترفيهية للألعاب الرياضية، ضمن عدة ملفات مطروحة لتطوير واستفادة الجامعة ومجتمع محافظة الشرقية من الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص، التابعة لقطاع شؤون البيئة بالجامعة، تفعيلا لدور جامعة الزقازيق الخدمي تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة.

وفي هذا السياق، قامت الدكتورة غادة شاكر، بجولة تفقدية لاستاد جامعة الزقازيق الرياضي، لمعاينة المساحات المتوفرة وغير المستغلة في العملية التعليمية، والمناسبة لتنفيذ مقترح إقامة مدينة ترفيهية للألعاب الرياضية، وتخصيص مساحة لإقامة المعارض خلال فترة الأجازة الصيفية.

وأوضحت «شاكر»، أن هذا المشروع يمثل إضافة جديدة للخدمات التي يقدمها الاستاد للعاملين بالجامعة والمترددين يومياً لمزاولة الأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة، ومساهمة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة للمواطنين من مختلف الأعمار، مؤكدة أن أسعار الاشتراك ستكون رمزية، وأنه سيتم البدء في تنفيذ المشروع بعد العرض والموافقة من الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة.

رافق نائب رئيس الجامعة في جولتها الدكتورة سندس عبداللاه مدير استاد جامعة الزقازيق الرياضي، ومحمود نصر مدير مكتب النائب، وعدد من العاملين والإداريين بالاستاد، وتضمنت الجولة تفقد للملاعب الرياضية وصالات الألعاب، وقاعة الندوات وقاعة كبار الزوار ويتم تأجيرها لإقامة الندوات والاجتماعات، ومناقشة الرسائل العلمية سواء للمنتسبين لجامعة الزقازيق أو من خارجها.