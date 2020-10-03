شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة اليوم وغدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن الضرائب العامة، ضريبة المبيعات، الدير بالنجدة والمنطقة المحيطة به، آخر شارع المصالح، وذلك صباح اليوم السبت.
وأضاف المركز أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عمارات النجدة، عمارات الشيخ شحات، وذلك غدا الأحد من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
103,198
-
تعافي
96,494
-
وفيات
5,930
كانت هذه تفاصيل خبر فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة اليوم وغدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.