شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة اليوم وغدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن الضرائب العامة، ضريبة المبيعات، الدير بالنجدة والمنطقة المحيطة به، آخر شارع المصالح، وذلك صباح اليوم السبت.

وأضاف المركز أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عمارات النجدة، عمارات الشيخ شحات، وذلك غدا الأحد من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.