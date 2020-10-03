شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص30.7 مليون جنيه للخطة الاستثمارية بمركز ومدينة نخل بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت محافظة شمال سيناء مبلغ 30 مليون و775 ألف جنيه كاعتمادات للخطة الاستثمارية لمركز ومدينة نخل بوسط سيناء للعام المالي الجاري 2021/2020.

وقال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل، إنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية بواقع 12 مليون جنيها لأعمال الكهرباء، و15 مليون جنيها للطرق، و3 مليون و700 ألف جنيه لتحسين البيئة، و75 ألف جنيه جنيها لتدعيم الوحدات المحلية.

أشار رئيس المدينة إلى أن استكمال رصف عدد من الطرق الفرعية والرئيسية في مدينة نخل، بجانب استكمال عدد من المنشآت والمباني الحكومية وإنارة عدد من التجمعات والقرى.

من جانبه أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجاري تبلغ 286 مليون و551 ألف جنيه، من بينها 280 مليون و900 ألف جنيه كتمويل من بنك الاستثمار القومي والخزانة العامة، و5 مليون و651 ألف جنيه كتمويل ذاتي.

أضاف المحافظ، أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 55.5 مليون جنيها لأعمال الكهرباء، مبلغ 87.2 مليون جنيها للطرق، مبلغ 59.9 مليون جنيها لتحسين البيئة، مبلغ 63.9 مليون جنيها لتدعيم الوحدات المحلية، ومبلغ 20 مليون جنيها للأمن والمرور والإطفاء.

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