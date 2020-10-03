شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لمتابعة مكافحة حمى الضنك خلال شهر أكتوبر بالمناطق العشوائية في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

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كانت هذه تفاصيل خبر لجنة لمتابعة مكافحة حمى الضنك خلال شهر أكتوبر بالمناطق العشوائية في الغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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