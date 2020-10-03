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شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لمتابعة مكافحة حمى الضنك خلال شهر أكتوبر بالمناطق العشوائية في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت الادارة العامة للبيئة بالغردقة لجنة لمتابعة اعمال المكافحة لحمي الضنك والامراض المعدية بالمناطق العشوائية بالغردقة بناءً علي تعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر فى ضوء خطة القطاع الوقائي بمديرية الصحة و السكان بالبحر الأحمر فى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنيين و الأمن الصحي القومى والمتابعة المستمرة للوضع الوبائى للامراض المعدية و بالإحالة إلى زيادة نشاط بعوضة الايدس ايجبتاي الناقلة لمرض حمى الضنك خلال شهري سبتمبر و أكتوبر قامت لجنة من إدارة مكافحة ناقلات الأمراض و الأمراض المتوطنة و الإدارة العامة لشؤون البيئة للتعاون فى أعمال المكافحة المتكاملة بمنطقتى زرزارة_الملاحة والمرور علي خزانات مياه الشرب بالمنطقتين.
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