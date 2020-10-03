أخبار مصر

لجنة لمتابعة مكافحة حمى الضنك خلال شهر أكتوبر بالمناطق العشوائية في الغردقة

0 نشر
محمد السيد سليمان 0 تبليغ

  • 1/15
  • 2/15
  • 3/15
  • 4/15
  • 5/15
  • 6/15
  • 7/15
  • 8/15
  • 9/15
  • 10/15
  • 11/15
  • 12/15
  • 13/15
  • 14/15
  • 15/15

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لمتابعة مكافحة حمى الضنك خلال شهر أكتوبر بالمناطق العشوائية في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الادارة العامة للبيئة بالغردقة لجنة لمتابعة اعمال المكافحة لحمي الضنك والامراض المعدية بالمناطق العشوائية بالغردقة بناءً علي تعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر فى ضوء خطة القطاع الوقائي بمديرية الصحة و السكان بالبحر الأحمر فى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنيين و الأمن الصحي القومى والمتابعة المستمرة للوضع الوبائى للامراض المعدية و بالإحالة إلى زيادة نشاط بعوضة الايدس ايجبتاي الناقلة لمرض حمى الضنك خلال شهري سبتمبر و أكتوبر قامت لجنة من إدارة مكافحة ناقلات الأمراض و الأمراض المتوطنة و الإدارة العامة لشؤون البيئة للتعاون فى أعمال المكافحة المتكاملة بمنطقتى زرزارة_الملاحة والمرور علي خزانات مياه الشرب بالمنطقتين.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    103,198

  • تعافي

    96,494

  • وفيات

    Advertisements

    5,930

  • الوضع حول العالم

  • اصابات

    34,159,060

  • تعافي

    25,430,448

  • وفيات

    1,018,791

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة لمتابعة مكافحة حمى الضنك خلال شهر أكتوبر بالمناطق العشوائية في الغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا