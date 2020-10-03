شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوي: الانتهاء من توريد جميع معدات المرحلة الأولى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة، بمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة بالمحافظات ومعدلات رفع تراكمات القمامة وإنشاء المحطات الوسيطة والمتحركة وخلايا الدفن الصحي الآمن، وموقف توريد المعدات والالات الجديدة الخاصة بالمنظومة، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الجديدة، لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة، ودمج القطاع غير الرسمي بالمنظومة.

وفي سياق متصل، عقدت لجنة تسيير ومتابعة وإستلام الأعمال الواردة بعقد المرحلة الأولي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة المشكلة بقرار وزير التنمية المحلية، اجتماعا بمقر الأمانة العامة للوزارة.

وأكد الوزير، في تصريحات صحفية السبت، أن الإجتماع تضمن مناقشة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطات الوسيطة والمدافن الصحية وموقف توريد المعدات، حيث تبين الإنتهاء من الأعمال المدنية للمحطة الوسيطة بمنشأة ناصر بمحافظة القاهرة بنسبة 95%، بالإضافة إلى الإنتهاء من الأعمال المدنية لمحطتي منطقة ناصر ببني سويف ومحطة دمنهور بالبحيرة بنسبة 85% وجاري إستكمال الأعمال المدنية بباقي المحطات.

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وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الإجتماع استعرض أيضاً موقف توريد المعدات حيث تم الإنتهاء من توريد جميع معدات المرحلة الأولى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وجاري تسليمها للمحافظات، لافتاً إلى أن موقف تنفيذ الأعمال بالمدافن الصحية حيث يجري تنفيذ 11 مدفن صحي وجاري البدء في تنفيذ 16 خلية دفن صحي.

كما استعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي لإنشاء مصنعي تدوير المخلفات بدار السلام بمحافظة سوهاج وكذلك مصنع تونا الجبل بمحافظة المنيا حيث تم البدء في تنفيذ الأعمال المدنية وجاري مراجعة واعتماد المواصفات الفنية لخطوط الإنتاج تمهيداً لتوريدها.

وأشار شعراوى، أن المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات للعام المالي الأول 2019 – 2020 تتضمن إنشاء عدد 27 مدفن صحي آمن في 18 محافظة، وإنشاء عدد 15 محطة وسيطة ثابتة لإستقبال المخلفات من الأحياء تمهيداً لنقلها لمصانع التدوير والمعالجة في 7 محافظات وعدد 7 محطات وسيطة متحركة في 3 محافظات، بالإضافة إلى إغلاق 39 مقلب عشوائي في 8 محافظات وإنشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات في 3 محافظات، لافتاً إلى أن تكلفة المرحلة الأولى من البنية الأساسية تبلغ نحو 1.78 مليار جنيه.