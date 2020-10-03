«الكهرباء»: تدعو للإبلاغ عن حالات سرقة التيار مع ضمان سرية بيانات المبلغين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين للإبلاغ عن حالات سرقات التيار الكهربائي لافته إلى أن سرقات الكهرباء لها أضرار كثيرة على المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بتوفير عدد من الطرق للإبلاغ عن حالات سرقة التيار الكهرباء مع ضمان سرية بيانات المبلغ، حيث يمكن الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي من خلال الرابط التالي: http://moere.gov.eg/Balaghat/BalaghUser/CreateBalaghFromUser
أو يمكن الاتصال على الرقم الموحد 121.
وأشارت الوزارة إلى أن سرقة التيار الكهرباء تؤدي إلى تزايد معدلات الأعطال في شبكة الكهرباء نتيجة التعدي الغير منظم الذي يحدث على شبكة الكهرباء، بالإضافة إلى زيادة الأحمال في بعض المناطق دون وجود استعدادات أو إضافة للمحولات والمهمات الكهربائية وهو ما يؤدي إلى تلف الأجهزة الكهربائية نتيجة انخفاض جهد الكهرباء.
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