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شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارة المياة الجوفية» تتابع أعمال إنشاء بحيرتين لحماية «الزعفرانة» من السيول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد المهندس محمد السيد عبدالرحمن، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، عملية إنشاء بحيرتين وحاجز خلف كل بحيرة بوادي عربة لحماية قرية الزعفرانة، برأس غارب في اطار متابعة الأعمال الجاري تنفيذها للحماية من أخطار السيول.
وتابع السيد عبدالرحمن، اعمال الحفر والبدء في أعمال الطبقة الأولى للحواجز، في وجود مهندسي الإشراف ومهندسي الشركة المنفذة، ووجه بوضع ناتج الحفر في أماكن بالموقع لتدعيم الاعمال التي يتم تنفيذها بحيث لا تعوق مسار السيول.
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