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شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الخانكة» ينظم ندوة إرشادية عن «تربية كتكوت عمر يوم واحد» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت إدارة الطب البيطري بالخانكة، ندوة ارشادية عن تربية الكتكوت لعمر يوم ومرض أنفلونزا الطيور، تنفيذا لتعليمات الدكتورة امل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بضرورة عمل توعية ارشادية للمواطنين ونشر الوعى الصحى بينهم، وتوجيهات الدكتور سيد زيادة مدير إدارة الارشادبالمديرية.
حاضرت الدكتورة دعاء محمد، مسؤول الإرشاد بادرة الخانكة، تحت إشراف وحضور الدكتور مجدى رباع مدير إدارة الخانكة، بعن تربية الكتكوت لعمر يوم، ومرض أنفلونزا الطيور والوقاية منه، وطرق التربية المنزلية السليمة وطرق الذبح الآمن.
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