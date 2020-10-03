شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تحويل 114 مليون جنيه مستحقات 3956 عاملا مصريا غادروا الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، تحويل مستحقات 3956 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية لظروف جائحة كورونا ، وذلك خلال الفترة من 29 يونيو وحتى 28 سبتمبر 2020.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن وزير القوى العاملة تلتقى تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي، أشار فيه إلى أن إجمالى المستحقات بلغت 7 ملايين و187 ألفاً و736 دولاراً، أى 114 مليوناً و228 ألفاً و526 جنيها مصريا تقريبا وذلك قيمة 11 دفعة، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وناشد الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن ، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن .

وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفى حال إذا كان الاسم موجودأً ، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا ، وسوف يقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.