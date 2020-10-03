شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 167 شابا والتفتيش على 302 منشأة فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان 167 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 937 راغب عمل بينهم اثنين من ذوى القدرات .

وقال سعفان، إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

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تلقى الوزير ، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب أحمد وكيل الوزارة ، مدير المديرية فى هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر أغسطس الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 190 ألف جنيه لـ 79 عاملاً غير منتظم، رعاية اجتماعية وصحية للعمالة المسجلة بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية .

وأوضح أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 302 منشأة "دورى – حملات" ، وبحث 5 شكاوى عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 119 منشأة .

وفى مجال علاقات العمل فقد تلقت المديرية 22 شكوى فردية ، تم تسوية 3 شكوى منها وديا ، وإحالة 12 شكوى للمحكمة العمالية وإحالة 3 شكوى للجهات الأخرى وباقى 4 شكوى تحت الشكوى والدراسة.