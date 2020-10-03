شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تعلن توفير جهاز أشعة مقطعية على العين OCT لمنتفعى التأمين الصحى ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن توفير جهاز أشعة مقطعية على العين OCT للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل الجديد فى محافظة بورسعيد، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات الدواء العالمية.

وأوضحت الهيئة أن مميزات جهاز الأشعة المقطعية على العين OCT تشمل إجراء فحوصات طبية متقدمة على العين بصورة عالية الدقة، تساعد على متابعة المرضى الذين يخضعون لجراحات زرع القرنية، وجراحات المياه الزرقاء(الجلوكوما)، وتحليل أورام ملتحمة العين، وكذلك الاكتشاف المبكر لأمراض شبكية العين الناتجة عن الإصابة بمرض السكرى أو أمراض العين الناتجة عن أية مشاكل طبية أخرى مثل ارتفاع ضغط العين، بهدف الكشف المبكر عن هذه الأمراض فور حدوثها وعلاجها قبل تطورها لمنع حدوث مضاعفات للحالة المرضية أو الدخول فى مشاكل صحية خطيرة أخرى.

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وأضافت الهيئة أن هذا الجهاز هو من أحدث أجهزة الأشعة المقطعية على العين، وتم السعى على توفيره فى إطار إضافة مزيد من الخدمات العلاجية التى يتم تقديمها لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد ببورسعيد بما يسهم فى زيادة مدى رضائهم عن الخدمات الصحية المقدمة إليهم، وفى ضوء تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 التى تشمل تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.

وتابعت: أن الفحص بجهاز الأشعة المقطعية على العين سيتم لجميع مرضى السكرى أو ممن هم فوق سن الخمسين من منتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد ببورسعيد، حيث سيتم عمل الجهاز لمدة 5 أيام شهريًا حسب جدول محدد يضمن توافر الجهاز بجميع الوحدات والمراكز الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، لافتة إلى أن الجهاز سيتواجد بالمركز الصحى الإماراتى بورسعيد بدءًا من اليوم وحتى 5 أكتوبر، كما سيتواجد بمركز صحة العرب بورسعيد بدءًا من 6 أكتوبر وحتى 7 أكتوبر الجارى.

ودعت هيئة الرعاية الصحية المنتفعين ممن هم يعانون من مرض السكرى أو فوق سن الخمسين، التوجه إلى المركز الصحى التابع له حسب الأيام المحددة لتواجد جهاز الأشعة المقطعية بالمركز الصحى لإجراء الفحوص الطبية على العين؛ للاطمئنان على الحالة الصحية للعين والتأكد من خلوها من أية أمراض ناتجة عن مضاعفات صحية لأمراض أخرى كمرض السكرى او ارتفاع ضغط العين، وكذلك الحماية من الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالسكرى أو أية أمراض أخرى من خلال الاكتشاف المبكر لها والخضوع للعلاج.