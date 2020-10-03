شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مكان إقامة ترامب فى مستشفى والتر ريد العسكرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن مركز والتر ريد الطبى الوطنى الذى يعالج فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا يعد أحد أكثر المراكز الطبية فخامة، حيث سيعتنى بالرئيس 7000 موظف أو نحو ذلك، بما فى ذلك بعض كبار الأطباء فى البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب سيبقى فى الجناح الرئاسى المخصص بالمستشفى، وهو جزء فخم من أحد مبانيها البالغ عددها 88 مبنى، ويُعرف الجناح الرئاسى باسم جناح 71، وهو واحد من ست غرف خاصة للمرضى مخصصة لضباط الجيش رفيعى المستوى وأعضاء البيت الأبيض.



غرفة جناح 71

وقال الأدميرال كوني ماريانو، الذى عمل كطبيب لكلا الرئيسين جورج إتش دبليو بوش وبيل كلينتون، وكان مدير الوحدة الطبية بالبيت الأبيض أن الجناح "مجهز بشكل خاص بأجهزة الحماية ومعدات الاتصالات المستخدمة لدعم الرئيس''.

وقال البيت الأبيض إن ترامب سيعمل من الجناح الرئاسي خلال إقامة لبضعة أيام، لكن الكثيرين يتوقعون أن دخوله المستشفى يشير إلى أن الرئيس أكثر مرضًا من التصريحات الرسمية.



علاج ترامب فى المستشفى

وكشفت "ديلى ميل" أن مركز والتر ريد يعد أيضًا معهدًا للأبحاث فى سيلفر سبرينج، بالقرب من المستشفى في ولاية ماريلاند، حيث يطور العلماء لقاحات وعلاجات للأمراض المعدية مثل COVID-19 في منشأة حديثة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستشفى كان لديه ماض متقلب، حيث كان غارقا في فضيحة بشأن اتهامات بالإهمال أدت إلى مقتل العديد من الجنود الذين عولجوا هناك في عام 2007، وكان لا بد من إصلاحه بالكامل.



المستشفى

يعتبر والتر ريد نفسه "مركز الأمة الطبى"، وهو رئيس الرعاية العسكرية في الولايات المتحدة.

ويعمل موظفوها البالغ عددهم 7100 موظف عبر 100 عيادة وتخصص.

Advertisements



المكتب الرئاسى فى المستشفى

ونظرًا لأنه يخدم قادة الأمة، فقد تم تجهيز المستشفى بجناح مخصص للزوار من أعلى المكاتب: عادةً ما يتم علاج الرئيس ونائب الرئيس في وحدة التقييم الطبي والعلاج (METU)، الذى وصفته الصحيفة بأنه "آمن وخاص ومنفصل عن أجنحة المستشفى الأخرى المترامية الأطراف".

مع غرفة طعام مضاءة بثريا كريستالية ومكتب على بعد خطوات قليلة من سرير المستشفى وغرف مزينة بأرائك لاستقبال الزوار بالإضافة إلى التكنولوجيا الأمنية، فهى مجهزة لترامب لمواصلة أداء مهامه الرئاسية.



جانب من الجناح

لكن ليس واضحا ما هى التسهيلات التى يمتلكها والتر ريد والتى ستساعد الرئيس ترامب على التعافى من COVID-19.

يحتوى المستشفى - الذى يقع على بعد نحو تسعة أميال من البيت الأبيض - على 244 سريراً و50 سريراً لوحدة العناية المركزة.



المكتب الرئاسى فى المستشفى



جانب من جناح ترامب فى المستشفى