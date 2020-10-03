شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة، مشروعات المرافق الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقهما مسئولو الهيئة والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

واستهل نائب رئيس الهيئة ومرافقوه الجولة بتفقد المواقع المختلفة بالعاصمة، حيث قاموا بالمرور على شبكات مرافق الحى الحكومى الجارى تنفيذها، ثم المرور على المحاور الرئيسية بالعاصمة الإدارية وأعمال الهارد واللاندسكيب الجارى الإنتهاء من تنفيذها بالحى السكنى R3.

كما عقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، اجتماعاً موسعا مع العديد من مسئولى الشركات المنفذة لشبكات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المكاتب الاستشارية المشرفة على أعمال التنفيذ للوقوف على الموقف التنفيذى الحالى ومدى التزام الشركات بالبرامج الزمنية للانتهاء من تلك المشروعات.

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وشدد المهندس عبد المطلب ممدوح، على ضرورة الالتزام بتوقيتات تتفيذ شبكات المرافق بالمحاور الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة واستكمال أعمال اللاندسكيب بها، تمهيدا لافتتاحات المشروعات القومية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى الفترة القادمة.

كما أكد نائب رئيس الهيئة، مدى أهمية تلك المشروعات مشددا على أن تكون جميع الشركات على قدر من المسئولية والجد والالتزام بالانتهاء من الأعمال المكلفة بتنفيذها.