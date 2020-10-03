شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد محطة مترو عدلى منصور ويبدأ جولة بمشروع القطار المكهرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل محطة عدلى منصور التبادلية، حيث تابع معدلات تنفيد محطة السكة الحديد والقطار المكهرب السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان.

وبدأ وزير النقل جولة لمشروع القطار المكهرب ومساره لمتابعة معدلات التنفيذ، حيث طالب الإلتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع الممتد بطول 84 كم.

ومشروع القطار المكهرب يبدأ من مدينة السلام حيث الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق فى محطة عدلى منصور، مارا بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوى حتى مدينة الروبيكى شمال خط سكك حديد السويس، ثم يتفرع فى الروبيكى إلى فرعين، يتجه الفرع الأول شمالاً بمحاذاة الطريق الدائرى الإقليمى، حيث ينطلق المسار شمالاً بعد مدينة بدر متجها إلى مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوباً من محطة الروبيكى إلى العاصمة الادارية الجديدة وأصلا حتى مطار القطامية الجديد.

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وينطلق المشروع من مدينة السلام حيث محطة عدلى منصور أولى محطات مشروع القطار المكهرب، ويمر خلال مساره على مدن العبور والمستقبل والشروق وبدر والعاصمة الإدارية وينتهى بمدينة العاشر من رمضان، حيث يمثل هذا المسار المرحلة الأولى من المشروع، فيما تشمل المرحلة الثانية مد المشروع من العاشر من رمضان حتى مدينة بلبيس بالشرقية.

ويشمل مسار المشروع بالترتيب محطات عدلى منصور والعبور والمستقبل والشروق والورش وبدر والروبيكى والعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الصناعية والعاشر من رمضان، ويمر مشروع القطار المكهرب خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلى عبر كوبرى علوى يمر عبره خلال تقاطعه مع محور سعد الدين الشاذلى، وتجاور كل محطة ساحة انتظار للسيارات يمكن لمستقلى القطار المكهرب بعد تشغيله استخدامها لانتظار سياراتهم لحين انتهاء رحلتهم بالقطار المكهرب.

يذكر أن الهيئة القومية للأنفاق أجرت تعديلا على تصميمات مشروع القطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإداريةـ العاشر من رمضان، شمل إضافة 3 محطات إضافية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومحطة رابعة بالعاشر من رمضان، لتصل أطوال المشروع إلى 84 كم بعدما كانت قبل التعديلات 68 كم، حيث تم مد المشروع ليشمل إضافة محطة أمام كنيسة الميلاد بالعاصمة الإدارية وأخرى أمام المدنية الرياضة وثالثة أمام الكيان العسكرى ونادى الرماية بالعاصمة الإدارية ومحطة رابعة بمدينة العاشر من رمضان وتصل إجمالى محطات المشروع إلى 15 محطة بإطوال 84 كم.