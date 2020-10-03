شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستقبل دفعة عربات روسية جديدة خلال الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد هيئة السكة الحديد لاستقبال دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها خلال شهر أكتوبر الجارى، حيث وصل حتى الآن 103 عربات جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية.

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وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

وصفقة العربات الروسية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.