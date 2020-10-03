اليوم.. مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 24 ألف راكب على 213 رحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، وصول 107 رحلات طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 12403 ركاب، بينما يغادر المطار 106 رحلات سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 11985 راكبا.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر والوصول ستستقبل خلال الـ 24 ساعة 213 رحلة دولية وداخلية وخاصة من وإلى عدة وجهات بالخارج تحمل 24 ألف راكب من جنسيات مختلفة، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.