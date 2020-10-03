دون اصابات. السيطرة على حريق داخل مصنع في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة حريق داخل مصنع بمنطقة العزيزية في البدرشين، اليوم السبت. كانت غرفة عمليات الحماية المدنية الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع في منطقة البدرشين، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق دون إصابات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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