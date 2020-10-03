الجنايات تنظر محاكمة معاذ حسن مالك وآخرين في "تزوير أوراق سفر للخارج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة الثانية برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، محاكمة معاذ حسن مالك، نجل رجل الأعمال الإخواني حسن مالك و6 آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في هذه القضية المقيدة برقم 844 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست عل خلاف أحكام القانون "جماعة إرهابية"، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، والتحريض على مؤسسات الدولة، ونشر وبث الشائعات.

وكانت النيابة أمرت بحبس معاذ حسن مالك، نجل رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بدعم تنظيم الإخوان، وتمويل أنشطته المحظورة التي تنطوي على التحريض على ممارسة العنف في هذه القضية المقيدة برقم 844 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وأسندت النيابة في تحقيقاتها، إلى "معاذ" اتهامات بالتحريض على العنف، والانضمام إلى "جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها".