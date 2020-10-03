شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: الوطن ليس حفنة من تراب والدفاع عنه واجب شرعى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور شوقى علام ،مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الوطن فكرة ثابتة، ومن يرى أن الوطن «حفنة من التراب» فأفكارهم شاذة، مؤكدًا أن الدفاع عن الوطن واجب شرعي.

وأوضح مفتى الجمهورية إن أهم مقومات النصر في تاريخ مصر هو الصبر إعمالاً لقول الرسول «صل الله عليه وسلم»: «إنما النصر مع الصبر»، معربا عن خالص تهنئته لمصر قيادة وشعبا وجيشا وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي ،القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ذكرى نصر أكتوبر المجيد .

وأشار مفتى الجمهورية خلال لقائه ببرنامج «نظرة» إلى أن الرسول أعطانا درسا عميقا في الصبر على الأذى الذي تعرض له وصحابته رضوان الله عليهم، مضيفا أن أول كلمة صدح بها أبطال القوات المسلحة في معركة النصر هي «الله أكبر».

وتابع أنه كلما وجدنا نصرا في تاريخ الشعب المصرى وجدناه صنيعة تلاحم الشعب مع الجيش، مضيفا «أتذكر أجدادى وقت حرب أكتوبر والفلاحين في بلدتى وهم في شغف لسماع البيان العسكرى للحرب»، مؤكدا أن الشعب المصرى كله بمسيحيه ومسلميه جنودا فمن لم يكن في ميدان القتال كان يكبر ويهلل فرحا.

وشدد مفتى الجمهورية على أن الحفاظ على الأوطان هو السبيل الوحيد لتحقيق المقاصد الشرعية، منوهًا بأن الجهاد مصطلح نبيل وشريف تمت سرقته على يد الجماعات الإرهابية، وأساءوا استخدامه.

وأضاف مفتي الجمهورية، أن القتال لا يكون إلا تحت راية وسلطة الدولة، منوهًا بأن قرار الحرب قرار خطير جدًا يتخذه ولي الأمر لأنه هو من يقدر الوضع.

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