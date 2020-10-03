شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة لمزارعى محصول قصب السكر خلال أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عددا من التوصيات والإرشادات الفنية التى أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول قصب السكر مراعاتها خلال شهر أكتوبر، لزيادة إنتاج السكر.

وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية فى الآتى:

- الاستمرار فى النصح والإرشاد بعدم تطويش القصب أو توريقه لخطورة ذلك على السكر والمحصول.

- الانتهاء من زراعة مرتب الغرس الخريفى (15 أكتوبر) حتى يمكن ضمان الحصول على معدلات مرتفعة منه عند الزراعة فى المواعيد المناسبة.

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- البدء فى زراعة المحاصيل البقولية الشتوية المحملة على مرتب الغرس الخريفى ويفضل أن تكون من الفول أو الترمس أو البصل والطماطم والخيار وخلافة وزراعة المحاصيل النجيلية كالقمح والشعير نقرا على الريشة البطالة.

- إحكام الرى ويجب ألا تكون وقت هبوب الرياح لتفادى رقاد المحصول.

- تربيط مساحات القصب المحتمل رقادها وخاصة المساحات قوية النمو والمنزرعة فى الأرض الخفيفة (الصفراء).

وكان الدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، قال إن المساحات الحالية لمحصول قصب السكر تبلغ 350 ألف فدان، وبنجر السكر 600 ألف فدان، والإنتاج الكلى 2.5 مليون طن سكر، والاستهلاك 3.2 مليون طن وتبلغ الفجوة 700 ألف طن.

وأضاف رئيس مجلس المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات ”الخليج 365”، أنه يتوقع زيادة فى إنتاج السكر العام المقبل إلى 100 ألف طن، مضيفا أن حوالى 1.6 إلى 1.7 مليون طن من الإنتاج المحلى سيكون من البنجر و900 ألف طن من قصب السكر، مشددا على تدعيم مزارعى القصب بالخدمات المجانية بهدف تشجيعهم على استبعاد الأصناف منخفضة الإنتاجية، وزراعة الأصناف الجديدة.