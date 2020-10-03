شكرا لقرائتكم خبر عن تمثال للإله نفرتوم من البرنز ومطعم بالأحجار الكريمة ضمن آخر اكتشافات سقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن تمثال من البرونز للإله نفرتوم بجانب التوابيت الخشبية المغلقة والتي سيتم الإعلان عنها اليوم السبت.

1- التمثال هو أحد التماثيل التي عثرت عليه البعثة أثناء أعمال الحفر بسقارة.

2- تم اكتشافه داخل أحد آبار الدفن على عمق 11 مترا بجانب توابيت مغلقة.

3- صنع هذا التمثال من البرونز المطعم بالاحجار الكريمة العقيق الأحمر والتركواز واللازاوارد.

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4- يصل ارتفاع التمثال البرونزى إلى 35 سم.

5- كتب على قاعدته اسم صاحب التمثال لكاهن يدعي "بادي آمون" من الأسرة 26.

6- سوف يتم عرضه اليوم السبت أثناء الإعلان عن الكشف الأثرى الكبير بمنطقة سقارة.

7- وتوصلت أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية للكشف عن آبار عميقة للدفن.

8- وجد بها 27 تابوتا مغلقا منذ أكثر من 2500 عاما.