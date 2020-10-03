شكرا لقرائتكم خبر عن مديريات أوقاف «البحيرة – الغربية – المنوفية – القليوبية» تستقبل سيارات لحوم الأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت محافظات: (البحيرة – الغربية – المنوفية – القليوبية) سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف بواقع (4) طن لمحافظة الغربية، و(3) طن لكل من محافظة (البحيرة – القليوبية – المنوفية)، وذلك لتوزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية للأسبوع التاسع على التوالي .

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة .