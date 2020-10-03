شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحرالاحمر يتفقد أعمال تنفيذ الشاطئ العام رقم 4 بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر واللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة والمهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الاحمر والمهندس محمود يونس رئيس فرع المقاولون العرب بالبحر الأحمر ؛ بالاضافة الي عدد من الجهات الإدارية والتنفيذية بالمحافظة لمناقشة اخر مستجدات الأعمال الإنشائية التي تتم بكورنيش الشاطئ العام رقم " ٤" بالغردقة .

أكد محافظ البحر الأحمر خلال حولته علي ضرورة تركيب الاحجار البازلت بشارع الكورنيش بدل من الانترلوك لقدرته علي تحمل عبور السيارات عليه بدون إتلافه ا لتقليل سرعة مرور السيارات والسماح للمواطنين بالمشي علي الكورنيش والاستمتاع بالبحر مشدداً علي أن الأولوية للمشاة وليس للسيارات بطريق الكورنيش العام .

وأوضح حنفي ان أعمال تطوير الشاطئ العام تتم علي مرحلتين بمساحة إجمالية بلغت ٥٠ ألف متر مربع وتشمل المرحلة الأولي انشاء ممشي الكورنيش بدءً من فندق بيروت حتي فندق ميريت بطول ٧٠٠ متر وبعرض ٨ متر ومقاعد ومظلات وعدد ٤ نافورة تنتهي خلال ثلاثة أشهر والمرحلة الثانية تتضمن أعمال تطوير الجزء الشاطيئ والتي تشمل نافورة راقصة واكشاك تجارية ومطاعم عالمية ومدرجات للاستمتاع بالشاطئ ودورات مياه ومناطق للأطفال وخدمات للزوار بالإضافة إلي منطقة إنتظار، وبعض الأعمال الفنية لتجميل الشاطئ برؤية عالمية ليكون من أفضل وأجمل الشواطيء .