شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2020.. موعد إعلان نتيجة القبول في كليات جامعة الأزهر (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تُعلن جامعة الأزهر يوم السبت المقبل الموافق 10 أكتوبر نتيجة تنسيق القبول في كليات جامعة الأزهر للطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية الدور الأول، وكذلك الناجحين في الدور الثانى، عبر موقع التنسيق الإلكترونى الموجود على بوابة الحكومة المصرية.
ويبدأ يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر موقع التنسيق 2020 في تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى فى شهادة الثانوية الأزهرية على مدار 3 أيام حتى يوم 6 أكتوبر عبر الرابط tansik.egypt.gov.eg أو الدخول المباشر بالضغط هـنـــــا .
ويصل عدد طلاب شهادة الثانوية الأزهرية الناجحين في امتحانات الدور الثانى 32 ألفًا و969 طالبًا وطالبة، ويحق لهم التقدم وتسجيل رغبات دخول كليات جامعة الأزهر عبر موقع التنسيق عن طريق إدخال رقم الجلوس والرقم السرى.
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