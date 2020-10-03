شكرا لقرائتكم خبر عن حبس سائق وعاطل سرقا مليون جنيه وسيارة من فيلا صاحب مكتب مقاولات بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة الغردقة حبس عاطل وسائق ٤ ايام على ذمة التحقيقات في واقعة سرقة مليون جنيه وسيارة من قيلا بالغردقة حيث تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مباحث البحر الأحمر، من ضبط المتهمين بسرقة مليون جنيه وسيارة ملاكي من فيلا بمدينة الغردقة.

تلقى قسم أول الغردقة، بلاغا من «مالك مكتب مقاولات»- 48 سنة- بإكتشافه سرقة مليون و126 ألف جنيه من داخل الفيلا الخاصة به، واكتشافه سرقة سيارته الملاكي. وعلى الفور، تشكل فريق بحث برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن البحر الأحمربرئاسة اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث، وأسفرت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «عاطل»- 28 سنة- له معلومات جنائية، و«سائق»- 36 سنة-، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما أسفرت عن ضبطهما.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضاف المتهم الأول بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية، وكثرة ديونه عقد العزم على القيام بالسرقة لسداد ديونه، وفي سبيل ذلك اتفق مع المتهم الثاني على سرقة الفيلا، مقابل حصول الثاني على جزء من متحصلات السرقة.

وأرشدا عن السيارة المستولى عليها، ومبلغ 714 ألف جنيه، وقررا إنفاقهما باقي المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.