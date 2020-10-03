شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عودة السياحة الفرنسية للغردقة ومرسي علم بمعدل رحلتين أسبوعيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عمرو حنفب محافظ البحر الأحمر إنه بعد نحو ٧ أشهر من توقف وصولها مع بداية انتشار فيروس كورونا ووقف الرحلات الخارجية إلى مصر يستقبل مطارا مرسى علم والغردقة الدوليين بالبحر الاحمر اليوم السبت أولى الرحلات الفرنسية القادمة من احدى المطارات بالعاصمة تقلان كلا منهما 120 سائحا فرنسيا.

وكشف الخبير السياحي ابو الحجاج العماري ان فرنسا قررت رفع حظر السفر عن بعض الوجهات العالمية ومنها مصر وخاصة الرحلات السياحية

واضاف العماري انه بداية من اليوم السبت ٣ أكتوبر تستقبل البحر الاحمر الرحلات السياحية الفرنسية بمعدل رحلتين أسبوعيا إلى مطار الغردقة ومطار مرسي علم من خلال شركة فلاي ايجيبت فيما تواصل مختلف الفنادق والقري السياحية بالبحر الاحمر استقبال السياحة الداخلية مع تقديم حوافز وتخفيضات لجذب اكبر عدد من النزلاء قبل نحو اسبوعين من انتهاء الاجازات وبدء العام الدراسي الجديد منتصف شهر اكتوبر الجاري وتتراوح الاشغالات ما بين ٤٠ إلى ٥٠٪ من جملة الاشغالات المقررةمن وزارة السياحة والمسموح بها وهي ٥٠٪ من حجم الطاقة الفندقية بكل منشأة طبقا للاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا

كلف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر لجنة التفتيش والتوعية البيئية والصحية بالإدارة العامة للبيئة بالبحر الاحمر في مراجعة جدية تطبيق التدابير الإحترازية والإجراءات الوقائية بالفنادق والمنتجعات السياحية لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد.في إطار خطة التشغيل السياحي الآمن وحزمة التدابير الإحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لإعادة تشغيل القطاع السياحي حيث تابعت لجنة التفتيش والتوعية البيئية بالإدارة العامة لشئون البيئة (قسم التفتيش البيئى _قسم الإعلام والتوعية البيئية) وإدارة المخلفات الطبية الخطرة التابعة لمديرية الصحة والسكان بالبحر الأحمر مدى جدية الفنادق والمنتجعات السياحية في تطبيق الإجراءات الإحترازية والإشتراطات البيئية وكذلك كيفية معالجة منظومة المخلفات الطبية الخطرة.

وعلي هامش أعمال اللجنة تم تنفيذ لقاء توعوي للعاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية للتأكيد على أهمية ارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي والكشف الدوري عليهم واستخدام المطهرات بشكل مستمر.

فيما تستكمل اللجنة أعمالها في متابعة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في الفنادق والمنتجعات السياحية التي حصلت على رخصة التشغيل طبقًا للضوابط والإجراءات التي اقرتها وزارة السياحة لتشغيل الفنادق

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