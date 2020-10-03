شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 500 كرتونة شيكولاتة و8 آلاف كيس «شعيرية جاهزة» فاسدة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح عاطف الجمال وكيل تموين المنوفية ان من اهم قضايا الغش التجاري التي تم ضبطها خلال حملة تموينية مكيرة تحرير (3) محاضر لأصحاب مخازن مواد غذائية لمزاولة النشاط بدون ترخيص وحيازة مواد غذائية مجهولة المصدر وضبط (500) كرتونة شيكولاتة و(8000) كيس اندومى منتهية الصلاحية و(13) كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى

وأضاف الجمال انه تم تحرير (4) محاضر ضد اصحاب مخازن مواد غذاءية لتجميع سلع تموينية مدعمة من قبل الدولة وبيع مواد غذائية مجهولة المصدر حيث تم ضبط (3) طن و(300) ألف سكر و(984) زجاجة زيت وطن و(920) ألف مكرونةمشيرا إلى استمرار الحملات التمويمية بشكل مفاجى لضبط المتلاعبين