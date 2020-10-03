شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل زراعة المنوفية فحص 56 ملفا مقدما للبناء على الأرض الزراعية كإحلال وتجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال المهندس أشرف الجمل مدير مديرية الزراعة بالمنوفية إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لرفع المعاناة عن كاهل المزارعين حيث تمت دراسة عدد (56 ) ملف متنوع مقدم من المواطنين للبناء على الأرض الزراعية ووافقت على عدد (56 ) ملف عبارة عن عدد (2 ) ملف سكن خاص على نسبة الحيازة وعدد (54 ) ملف إحلال وتجديد وذلك تمهيدا لرفعهم إلى الوزارة لأخذ الموافقة النهائية على الترخيص حتى يتسنى إخطار الوحدات المحلية المختصة للسير في إجراءات الترخيص والبناء. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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