شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور 5 مطارنة .. "بطريركية الإسكندرية" تحيى الذكرى الـ16 لتجليس البابا ثيودروس الثانى على العرش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقيم بطريركية الاسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس، احتفال الجمعة المقبل، الموافق 9 أكتبور بمناسبة الذكرى الـ16 لتجليس البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا على العرش الاسكندرى البطريركى.

وقال المطران نيقولا أنطونيو، المتحدث الرسمى باسم البطريركية، مطران طنطا، أن البطريركية تحتفل بمرور ستة عشر عامًا على انتخاب «ثيودوروس الثانى» من قبل المجمع المقدس، بابا وبطريركًا على عرش بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية، والذى كان ذلك في يوم 9 أكتوبر 2004.

وأوضح أنه بهذه المناسبة، يقام قداس إلهي في دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية، بحضور البابا ثيودروس ومطارنة البطريركية الخمسة في مصر؛هم المتروبوليت نيقولاوس مطران إرموبوليس (طنطا)، والمتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس (مصر الجديدة)، المتروبوليت نيفون مطران بيلوسِيُو (بورسعيد)، المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس (شمال الدلتا)، الأسقف والأسقف جرمانوس أسقف تامياثيوس ورئيس دير القديس سابا بالإسكندرية.

ولفت إلى أن تولي البابا ثيودروس عرش بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية، كان في 24 أكتوبر 2014، في كنيسة بشارة والدة الإله المقدسة في الإسكندرية، وتمت الطقوس في حضور العديد من الرئيسيات وممثلي جميع الكنائس، والثقافية، والرموز السياسية في مصر واليونان وآلاف المسيحيين.