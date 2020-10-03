شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر نتيجة تنسيق STEM يسبب قلق طلاب مدرسة المتفوقين فى الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب طلاب الصف الثالث الثانوى بمدرسة المتفوقين فى الأقصر STEM من مسؤولي وزارة التعليم التدخل لحل مشكلاتهم بسرعة تحديد موعد انتهاء التسيق وموعد الإعلان عن النتيجة وكذلك تقليل الاغتراب وفتح منح الالتحاق بالجامعات الأهلية، ومحاسبتهم على أساس المجموع وليس النسبة المرنة، والإعلان عن النسبة المطلوبة من خريجى مدارس المتفوقين فى الجامعات المصرية.

وقال محمود أحمد، طالب، فوجئنا بدون سابق إعلان بفتح التنسيق دون تحديد موعدًا لانتهائه أو اعلان النتيجة، موضحاً «انهم يهملون حقوقنا ولا نعرف أى معلومة تخرج من المسئولين عن التنسيق، بجانب أنه لا يتم تحديد أعداد للاماكن المتاحة مثل زملائنا بالثانوى العام، ولا يتم معاملتنا مثلهم، ويوجد طلاب يريدون تقليل الاغتراب لا يستطيعون، موضحاً أن الوقت المتبقي على بداية العام الجامعى ١٧ يوما فقط، والكثير منا سيدخل الجامعة متاخرًا بسبب تأخر التنسيق بما سيؤدى الى التأخر فى بدء انتظامهم فى الدراسة.

وأضاف «محمود» أن التنسيق يعتمد على ما يسمى بـ«النسبة المرنة»، والتى لها حسابات معقدة لكل شعبة من الشعب سواءًا علمى علوم أو علمى رياضة، والتى تؤدى إلى حرمان الطالب المتفوق من دخول الكلية التى يرغب فى دخولها بما يصيب الطلاب بالإحباط.

وطالب ياسر حسن، طالب، بمساواة طلاب مدارس المتفوقين STEM بطلاب الثانوى العام فى فتح المنح لهم فى الجامعات الأهلية، ووضع مواعيد ثابتة سنويا لفتح التنسيق وغلقه، والإعلان عنها، وتحديد مواعيد لتقليل الاغتراب، ومحاسبة طلاب مدارس المتفوقين على أساس مجموع المواد الدراسية بدلا من حساب «النسبة المرنة» التى تحرمهم من دخول الكليات التى يرغبون فى دخولها، بعد ثلاث سنوات من التعب والمذاكرة، والإعلان عن أعداد الطلاب المطلوبين من خريجى مدارس المتفوقين فى الكليات المتاحة لهم.