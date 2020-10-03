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شكرا لقرائتكم خبر عن عرفانا بالجميل.. لافتات مضيئة للمحافظين السابقين للوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتهى مركز الخارجة بالوادي الجديد. من تركيب لافتات مضيئة تحمل أسماء المحافظين السابقين وذلك تكريما لهم.
وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة أن اللافتات تعد عرفانا بالجميل بدور المحافظين السابقين في تنمية المحافظة وحرصهم على التسويق لمقومات الوادي الجديد الاستثمارية مما ساهم في إقامة العديد من المشروعات طوال فترة توليهم العمل بالمحافظة.
وأضاف أن اللافتات تحمل أسماء المحافظين السابقين تم وضعها في مداخل شوارع وأحياء مميزة تخليدا لذكراهم ودورهم البناء.
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