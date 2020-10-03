شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. الآن تسجيل الرغبات وامتحان القدرات (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يمكن للطلاب الحاصين على شهادات الدبلومات الفنية بنظاميها 3 سنوات و5 سنوات وطلاب المعاهد الفنية المتوسط المتاح لهم التقدم عبر موقع التنسيق الإلكترونى 2020 من خلال بوابة الحكومة المصرية تسجيل الرغبات الكترونيًا حتى مساء الأربعاء المقبل الموافق 7 أكتوبر 2020.
ويستطيع طلاب الدبلومات الفنية 2020 تسجيل الرغبات عن طريق إدخال رقم الجلوس والرقم السرى في الخانات المتاحة على موقع التنسيق 2020 التابع لموقع بوابة الحكومة المصرية من خلال الرابط التالى tansik.egypt.gov.eg أو الدخول مباشرة بالضغط هـنـــــا .
ووضع موقع التنسيق الإلكترونى 2020 الملاحظة التالية على رابط تسجيل الرغبات : «التسجيل مفتوح لجميع الشهادات الفنية الدور الأول ماعدا المعاهد الفنية الصحية - معاهد الادارة والسكرتارية - المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية».
ويمكن لطلاب الدورين الأول والثانى من خريجى الدبلومات الفنية 2020 الدخول للحجز لأداء اختبار القدرات من هـنـــــا .
ووضع الموقع ملحوظة التالية: «الان الحجز مفتوح لأداء اختبار القدرات لجميع الشهادات الفنية الدورين الأول و الثانى»
ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية والمعاهد المتوسطة التعرف على شروط التقديم من خلال الضعط هـنــــا .
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