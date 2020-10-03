شكرا لقرائتكم خبر عن «الطفطف».. هدية للمواطنين في العيد القومي بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد أنه تقرر تشغيل «الطفطف» داخل مدينة الخارجة طوال فترة الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة وذكرى انتصارات حرب اكتوبر المجيدة ،وذلك بهدف إضفاء طابع من البهجة والسرور عند المواطنين. وأضاف أن الاحتفال بالعيد القومي يشهد العديد من الفعاليات التي تتضمن احتفالية فنية بالاستناد الرياضى بالخارجة وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة التي تلبى احتياجات ومطالب المواطنين بمركز الخارجة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الطفطف».. هدية للمواطنين في العيد القومي بالوادي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.