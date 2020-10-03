شكرا لقرائتكم خبر عن 97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم عنف الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم العنف ضد الأطفال، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم العنف ضد الأطفال.

وأيد 97% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم العنف ضد الأطفال، بينما عارض 3% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم العنف ضد الأطفال.