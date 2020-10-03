شكرا لقرائتكم خبر عن مميزات عداد الكهرباء الكودى بعد مد فترة تلقى طلبات التحويل من نظام الممارسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمد فترة تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية، يرصد ”الخليج 365” كل ما يريد معرفته عن مميزات عداد مسبوق الدفع الذى يتم تركيبه بالمناطق العشوائية والمخالفة، والتى تعتبر فى مصلحة المواطن وهى كالأتى:

1-عداد الكهرباء الكودى هو عداد مسبوق الدفع يتم شحن الرصيد به من خلال كارت شحن

2- يعتبر العداد الكودى أفضل من نظام الممارسة لأنه يحاسب المستهلك على استهلاكه الفعلى فقط بعكس الممارسة التى تعتمد على تحديد غرامية مالية بشكل شهرى يصعب تحديدها بشكل دقيق فتكون ظالمة للمواطن و الدولة معا



3- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى



4- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها

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5- إلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية.



6- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن المواطن من تقنين وضعه حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار.

7- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

8- إلغاء شرط توفيرغرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

9-العداد لا يحمل اسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودى.