شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تنظم حفل تخرج لشباب الجامعات الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الكنيسة الكاثوليكية حفل تخرج لشباب الجامعات لكل من شباب القاهرة والإسكندرية والدلتا، يوم الخميس لمقبل، تحت رعاية وحضور الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، والأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية.

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وقد دعت الكنيسة الكاثوليكية، فى وقت سابق كل مجالس ولجان الإيبارشية البطريركية للمشاركة فى افتتاح "السنة الرعوية.. كلمة الله"، الذى سيبدأ بقداس برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، ونائبه الأنبا باخوم، وذلك يوم الأحد 4 أكتوبر الجاري، بكنيسة سيدة البشارة بطنطا .

وكان الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك ترأس افتتاح السنة الدراسية الجديدة بالمعهد الكاثوليكى للعلوم الدينية، كما كرم خريجي المعهد، كما ترأس العام الأكاديمى الجديد بالكلية الإكليريكية بالمعادى "إكلريكية القديس لاون الكبير"، بمشاركة مطارنة السينودس المقدس، وحضور المطران نيقلاوس هنرى سفير الفاتيكان بمصر والمطران كريكور كوسا مطران الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وبمشاركة الأب بيشوي رسمي مدير الكلية الإكليريكية بالمعادى، والأب أندراوس فهمى، مدير كلية العلوم الدينية فى السكاكينى، ولفيف من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات، والشمامسة الاكلريكيين الدارسين بالكلية.