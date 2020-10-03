شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتجنب اندلاع حريق فى سيارتك أثناء السير على الطريق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تندلع حرائق السيارات أثناء القيادة أعلى الطرق والميادين، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، التى تنتج عن سير المركبات لمسافات كبيرة بالطرق، والاستخدام الخاطئ للسيارة؛ فهناك عدة خطوات لتجنب حرائق السيارات، منها:

أولاً: خطر حريق الوقود بالسيارة

1- يجب التأكد من عدم وجود أى نوع من أنواع التسرب بدائرة الوقود "الخزان – المواسير والخراطيم – منظم الوقود"، كما يجب التأكد من مراقبة وفحص خراطيم الوقود، والتأكد من عدم وجود أى تشققات بها مع أحكام ربط الفواصل بين المواسير والخراطيم.

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2- على قائدى السيارات عدم استخدام الوقود قبل تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجفف من الوقود وأثناء عمليات الإصلاح يمنع القيام بأى أنواع من اللحامات فى أى موضع من دائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم وجود أبخرة للوقود.

ثانيًا: خطر الكهرباء

1- يجب التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية، والتأكد أنها معزولة مع عدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية أو غير مناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة.

2- يمنع ترك الأسلاك لعدم حدوث أى احتكاك بجسم السيارة أو ملامسة أجزاء ساخنة، كما يجب التأكد من عدم ملامسة طرفى البطارية لمعدن السيارة.

3- على قائدى المركبات عدم التدخين تحسبًا لسقوط أجزاء منها داخل السيارة مع شدة الرياح أثناء القيادة، وعند ملاحظة أى اضطراب فى الدائرة الكهربائية يجب فحصها بمعرفة المتخصصين.